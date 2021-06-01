فوضى في مستشفى القديس جاورجيوس... اليكم السبب (صور)

إنتهت كمية جرعات اللقاح المضاد لكورونا في مستشفى القديس جاورجيوس في الأشرفية ، ما سبب فوضة عارمة في صفوص المواطنين الذين حضروا الى مركز التلقيح بناءً على موعد مسبق مسجل.