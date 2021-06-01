لبنان

فوضى في مستشفى القديس جاورجيوس... اليكم السبب (صور)

Lebanon 24
01-06-2021 | 19:58
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إنتهت كمية جرعات اللقاح المضاد لكورونا في مستشفى القديس جاورجيوس في الأشرفية ، ما سبب فوضة عارمة في صفوص المواطنين الذين حضروا الى مركز التلقيح بناءً على موعد مسبق مسجل.
 
 
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كورونا

مستشفى القديس جاورجيوس

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