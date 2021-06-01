لبنان

التجمع الطبي الاجتماعي طالب وزارة الصحة بماراتون PCR

Lebanon 24
01-06-2021 | 08:13
A-
A+
Doc-P-829015-637581572948458248.jpg
Doc-P-829015-637581572948458248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني البرفسور رائف رضا في بيان ب"إجراء ماراتون PCR لنتمكن من احصاء اصابات الكورونا بدقه ونستطيع أن نحدد الارقام الواقعية، خاصه أن العديد من المواطنين والمقيمين لم يجروا فحص PCR لأسباب ماديه نتيجه الوضع الاقتصادي الخانق، بحيث أن الأرقام التي تصدر عن الوزارة تشمل من وضعهم المادي ميسورا وهكذا نستطيع حصر الحالات ومتابعتها وعلاجها ومراقبتها خاصه أن 10% فقط من اللبنانيين والمقيمين قد تلقحوا وان المناعه المجتمعيه لم تتحقق لانها تتطلب حوالي 80 في المئة لتحصل، فيكون ماراتون PCR ساهم في كشف الحالات المصابة وتكون الوقايه ساهمت بحصرها والا أننا نخشى ارتفاع عدد الحالات نتيجه صدور أرقام متدنية الامر الذي يشجع على التفلت وعدم أخذ التدابير الوقائية ونرجع "عودا على بدء"، طالما المناعة المجتمعية لم تتحقق وعليه نناشد وزاره الصحة الاسراع في العمل على انجاز ماراتونPCR، خدمه للصحه والأمن الاحتماعي".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:56 | 2021-06-01
11:47 | 2021-06-01
11:43 | 2021-06-01
11:35 | 2021-06-01
11:28 | 2021-06-01
11:13 | 2021-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website