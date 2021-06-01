أطلق النار وفرّ الى جهة مجهولة... اليكم التفاصيل (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه على خلفية ازالة احد "الاكشاك" مقابل مجمّع الاصلاح في ابي سمراء من قبل دورية لقوى الامن الداخلي، اقدم المدعو "ع.م" على اطلاق عدة طلقات نارية في الهواء من سلاح حربي وفرّ الى جهه مجهولة.





