لبنان

أطلق النار وفرّ الى جهة مجهولة... اليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
01-06-2021 | 08:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه على خلفية ازالة احد "الاكشاك" مقابل مجمّع الاصلاح في ابي سمراء من قبل دورية لقوى الامن الداخلي، اقدم المدعو "ع.م" على اطلاق عدة طلقات نارية في الهواء من سلاح حربي  وفرّ الى جهه مجهولة.
 
 
 



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ابي سمراء

اطلاق نار

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