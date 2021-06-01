لبنان

القاضية نصار أصدرت 11 مذكرة توقيف بحق مهربي بنزين ومازوت وعلف الى سوريا

Lebanon 24
01-06-2021 | 08:31
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 أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار  9 مذكرات توقيف وجاهية ومذكرتين غيابيتين بحق مهربي مواد مدعومة الى سوريا في ملفات متشعبة.
ففي الملف الأول، تم توقيف أشخاص يقومون بشراء مادة البنزين التي قُدرت بنحو  ألفي ليتر من بائعي المادة عن الطرقات بالغالونات وتسليمها الى أحد كبار المهربين في محلة القموعة- الهرمل الملقب ب"الخميني" ومنها الى سوريا.
وفي الملف الثاني، جرى توقيف ثلاثة أشخاص يه
ربون مادة المازوت في الهرمل وهم يملكون مؤسسات لتوزيع الغاز ومحطات محروقات من خلال شراء كميات من المازوت المدعوم بموجب "بونات"ثم إعادة بيعها بأسعار مضاربة في السوق السوداء.
أما في الملف الثالث، فقد أصدرت نصار مذكرتي توقيف بحق شخصين في منطقة وادي خالد قاما بتهريب عشرين طناً من العلف الى الداخل السوري. 
تجدر الإشارة الى أن غالبية الموقوفين هم لبنانيون.
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