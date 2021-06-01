لبنان

قوة معادية تقوم باعمال تمشيط في محور بركة النقار

Lebanon 24
01-06-2021 | 08:40
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 تقوم قوة اسرائيلية معادية مؤلفة من خمس اليات مدرعة باعمال تمشيط في محور بركة النقار غربي شبعا.
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شبعا

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