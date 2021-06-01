في "القبة"... اشكال واطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تطور إشكال فردي في محيط صيدلية "هوشر" في منطقة القبة الى اطلاق نار في الهواء من دون تسجيل اصابات، وقد وصلت قوه من الجيش ودورية من المخابرات الى مكان الاشكال والعمل جار على ملاحقة متسببي الاشكال ومطلقي النار.