قائد الجيش استقبل النائبين جهاد الصمد وسامي فتفت

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائبين جهاد الصمد وسامي فتفت على رأس وفد من منطقة الضنية وجرى التداول في شؤون مختلفة. كما استقبل المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلّق بضبط الحدود الجنرال المتقاعد Lamb Graeme يرافقه القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان الدكتور Martin LONGDEN، وتمّ البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين.