لبنان

أحد أكبر مروّجي الهيرويين في قبضة قوى الامن.. وهذا ما تم ضبطه داخل منزله (صور)

Lebanon 24
01-06-2021 | 08:56
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

ضمن إطار مكافحة آفّة المخدّرات وخاصة لمادة الهيرويين، وبعد توافر معلومات لدى مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشّرطة القضائية عن نقل مواد مخدّرة معدّة للترويج بين البقاع وجبل لبنان، ونتيجة عمليات الرصد والتعقّب التي استمرّت لأسابيع.

بتاريخ 31-5-2021 وفي محلّة طريق المطار-شارع الأسد، قامت قوّة من المفرزة المذكورة بتوقيف أحد أكبر المروّجين في منطقة جبل لبنان المدعو:

ح. ب. (مواليد عام 1991، لبناني)
بتفتيشه ومنزله عثر على:

/419/ مظروفا بداخله مادة الهيرويين زنة /590/ غ قائم
/10/ مظاريف بداخلها مادة الكريستال زنة /15/ غ قائم
/6/ مظاريف وكيس كبير الحجم بداخلها مادة السالفيا زنة /23/ غ قائم
/4/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف زنة /24/ غ قائم
/3/ مظاريف بداخلها مادة باز الكوكايين زنة /1/ غ قائم
/16/ حبة ريفوتريل
وضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط عدد /1/، قنبلة يدويّة، هاتف خليوي، دراجة آلية، ومبلغ مالي قدره /2,568,000 ل.ل/.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.
 
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