لبنان

في صيدا... هاجمها وعضّها الكلب

Lebanon 24
01-06-2021 | 16:15
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة فتاة بعضة كلب في ساحة الشهداء بمدينة صيدا، وعلى الفور توجهت فِرق الإسعاف والطوارئ التابعة لجمعية الحركة الشبابية للتنمية والسلام  الى مكان الحادث وعملت على اسعاف و نقل المصابة الى مستشفى صيدا الحكومي.

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صيدا

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