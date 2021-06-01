عون إتصل بفيصل كرامي محييا ذكرى الرئيس الشهيد

اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم اتصالا هاتفيا برئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، محييا ذكرى الرئيس الشهيد رشيد كرامي لمناسبة مرور 34 عاما على استشهاده.



واستذكر الرئيس عون مواقف الرئيس الشهيد ودفاعه عن وحدة لبنان واللبنانيين، وتمسكه بصيغة العيش المشترك وبالثوابت الوطنية التي تحميها.