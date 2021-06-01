لبنان

في القبة... هرج ومرج واطلاق نار (صور)

Lebanon 24
01-06-2021 | 10:15
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سجل اشكال في منطقة القبة - شارع الارز بين المدعو "ح.ط" و اولاده "ع و ز" من جهه و بين المدعو "ا.م" من جهه يرافقه "خ.ع"، وتطور الاشكال لاحقاً الى تضارب ليقوم "ا.م" بإطلاق نار من سلاح حربي في الهواء دون وقوع اصابات ويفر بعدها الى جهه مجهولة،
 
وقاملاحقاً عدد من الشبان بالتهجم على محل عائد للمدعو "ح.ط" و تحطيم محتوياته و ضرب شبان بداخل المحل. 

وعلى الفور طوقت قوة من الجيش  مكان الاشكال حيث ساد هرج ومرج في المحلة المذكورة والعمل جار على تعقب متسببي الاشكال تمهيداً لتوقيفهم .

وافادت المصادر ان الجيش قام بعدد من التوقيفات لشبان وعرف ان الاشكال ناتج على خلفية سرقة دراجة نارية.
 
 
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