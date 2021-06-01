أشكال بين القوى الامنية وعدد من المواطنين في الضنية.. ما هو السبب؟

وقع إشكال بين القوى الأمنية و مواطنين في بلدة ايزال - حرف بيت حسنة في الضنية وذلك على خلفية إيقاف أعمال البناء في أحد مساجد البلدة بناءاً على وثيقة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعدم توفر الشروط القانونية،وفي التفاصيل بعد وصول عناصر الدرك الى الموقع تجمهر عدد كبير من الأهالي أمام القوى الامنية رافضين تنفيذ القرار بتوقيف عمل بناء المسجد.وبعد تعذّر التوصل إلى حل بين عناصر الدرك والمواطنين، توجهت إلى المكان حشود كبيرة من المواطنين مما استدعى ذلك طلب مؤازرة أمنية إضافية من مكافحة الشغب والفهود،فيما تسود المنطقة الآن حالة من التوتر بين الطرفين.