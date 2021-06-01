"نريد حكومة برئاسة الحريري".. باسيل: نؤيد بشكل كامل مسعى بري بمعاونة حزب الله

اشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، اثر اجتماع لتكتل "لبنان القوي"، الى "اننا نلتزم اليوم بالمهمة التي وصفناها بالانتحارية بتقديم اقتراح حول موضوع الدعم والبطاقة، وهذه مسؤولية شعبية وليست شعبوية، وأول شق في اقتراحنا هو ترشيد الدعم وتخفيضه وهذا ما يوفر ثلاثة مليارات دولار سنويا، والتعويض يكون باعطاء بطاقة تموينية الكترونية بقيمة مئة دولار"، لافتا الى ان "ما يتم تقديمه اليوم هو نتيجة جهد مشترك، ونشكر النائب فريد البستاني والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما نوقش الموضوع في لجنة مشتركة بيننا وبين حزب الله".

وأوضح باسيل ان "الاقتراح يتضمن اعطاء البطاقة التمويلية لكل العائلات اللبنانية وقيمتها 100 دولار لكل عائلة، وبطيبعة الحال يجب ان لا تكون المساعدة نقدية وانما الكترونية من اجل عدم رفع نسبة التضخم في البلاد، ويتضمن الاقتراح توازنا من اجل اعطاء الاموال للفقراء. كفى كذبا على الناس، انه لن يتم المس بأموال المودعين وحاليا 85% من الاموال تبخرت"، موضحا ان "كلفة كهرباء لبنان اقل بكثير من كلفة تشغيل المولدات الكهربائية الخاصة وكذلك فاتورة الكهرباء تكون أقل على المواطن".

وعن تشكيل الحكومة قال: "بما يعنينا سنطفئ اي ذريعة جديدة لعدم تشكيل الحكومة وواضح ان هناك "فبركة" للحجج لعدم التأليف، ونحن اظهرنا مرارا عدم تمسكنا بأي وزارة وبينها وزارة الطاقة، لكننا مع توزيع الوزارات بالمناصفة وبين الكتل والطوائف، ونحن لن نترك مجالا لأي امر يمكن ان نقوم به الا ونفعل للتسهيل لأننا نريد حكومة وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".

وأكد باسيل تأيده ب"شكل كامل لمسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري بمعاونة حزب الله من اجل الاسراع بتأليف الحكومة، ورئيس الجمهورية واضح بأنه لا يريد اي وزير اضافي على الثمانية ويؤيد اي آلية او وسيلة لتسمية وزراء لا يمتون اليه لا سياسيا ولا بأي صلة، كأن يكونوا من المجتمع المدني او الادارة اللبنانية او غيرها".