لبنان

مسيرة جابت شوارع بيروت رفضاً للوضع الاقتصادي (فيديو)

Lebanon 24
01-06-2021 | 18:10
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نفذ عدد من أهالي بيروت وناشطين في المجتمع المدني وجمعيات بيروتية تظاهرة تحت شعار "بيروت ما بتموت" انطلقت من منطقة الأونيسكو إلى قصر العدل، مرورا بمنطقة كورنيش المزرعة، وسط إجراءات ومواكبة قوى الأمن الداخلي.

وطالب المتظاهرون بـ"حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم والقضاء على النظام الطائفي التحاصصي وبناء دولة الحق الدستورية".

تنير

 
وألقت منظمة التحرك يسرا تنير كلمة باسم المتظاهرين قالت فيها: "نجتمع اليوم هنا لنقول إن بيروت أمنا، وهي باقية سيدة العواصم، ست الدنيا، حاضنة الجميع، وعابرة للطوائف. ونحن نرفض مظاهر الاستعراضات المسلحة والأمن الذاتي في بيروت. كما أننا ضد زعماء الطوائف الذين قسموا بيروت".


أضافت: "تحت راية العدل والإيمان بالقضاء، نطالب الدولة التي نؤمن بها، بحمايتنا كأهل بيروت بسلاح شرعية الدولة لنكون بأمان. عندما تكون كرامة بيروت وأمنها بخير فلبنان بأكمله بأمان".


وتابعت: "نطالب بالعدل، ولن نبقى في بيوتنا مكتوفي الايدي، في ظل التنكيل بالدواء والبنزين من قبل من هجروا ابناءنا وفجروا مساكننا، إن زعماء الطوائف لا يمثلوننا، بل نحن من نمثل نفسنا، لان الشعب هو السلطة التشريعية".

وختمت: "ستبقى بيروت لنا حرة مستقلة، وكلنا تحت راية الدولة والقضاء العادل المستقل. يجب الإسراع في التحقيق لكشف ملابسات حادث انفجار مرفأ بيروت، ونطالب القضاء والمجتمع الدولي بعدم التراخي لكشف الحقائق لإنقاذ الشعب اللبناني".

 
 
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