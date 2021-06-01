لبنان

لجنة الادارة تابعت درس اقتراح قانون الاعلام وتعديل أصول المحاكمات الجزائية

Lebanon 24
01-06-2021 | 11:28
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عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد واعضاء اللجنة، وتابعت درس اقتراح القانون المتعلق بقانون الاعلام واقتراحات لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت، وصندوق تقاعد المحامين، واستصدار شهادات ايداع من المؤسسة العامة للاسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب.

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