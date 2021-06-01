لبنان

إنجاز نوعي في المطار.. إحباط عملية تهريب "كبتاغون" إلى السعودية

Lebanon 24
01-06-2021 | 18:56
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هنّأ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك على ضبطها في مطار رفيق الحريري الدولي، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة، كانت وجهتها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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