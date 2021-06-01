إنجاز نوعي في المطار.. إحباط عملية تهريب "كبتاغون" إلى السعودية

هنّأ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك على ضبطها في مطار رفيق الحريري الدولي، كمية من حبوب الكبتاغون في مولدات صغيرة، كانت وجهتها مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.