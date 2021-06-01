لبنان

أكثر من 540 ألف إصابة تراكمية بكورونا...هذا هو الجديد في لبنان

Lebanon 24
01-06-2021 | 19:23
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 أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 242 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 540630، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة.
 
 
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