لبنان

الوزير حسن عرض والسفير التركي مجالات التعاون واستقبل الجسر

Lebanon 24
01-06-2021 | 12:25
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استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة، السفير التركي في لبنان علي باريش أولوسوي الذي أوضح أن "اللقاء كان فرصة جيدة للبحث في الخطوات المستقبلية الممكنة لتطوير التعاون بين البلدين في مجال الصحة، إضافة إلى تفاصيل تفعيل العمل الطبي والصحي في المستشفي التركي في صيدا".

كذلك استقبل الوزير حسن النائب سمير الجسر وبحث معه شؤونا صحية تهم محافظة الشمال.
المصدر: الوكالة الوطنية
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