درويش: للجميع نقول التاريخ يكتب

غرد النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر": "تشكيل الحكومة يشوبة الكثير من الخلافات التي لا يمكن اخفاء عمقها المحلي والبعد الاقليمي والدولي. عام ونصف على الانهيار، والفقر ينتشر وحتى الآن لم يحرك احد ساكنا للانقاذ، في ظل مناكفات يدفع اللبنانيون ثمنها.للجميع نقول، التاريخ يكتب."