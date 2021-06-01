لبنان

رابطة موظفي الإدارة العامة: لا تعليق للاضراب

Lebanon 24
01-06-2021 | 19:42
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 نفت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تعليق الاضراب، وأشارت في بيان، الى أن "بعض وسائل الإعلام تناقل خبرا مفاده انه تم تعليق الإضراب الذي أعلنته الرابطة صباح اليوم، والذي يبدأ صباح غد الأربعاء ويستمر لثلاثة أيام قد تمدد اذا دعت الضرورة".

ولفتت الى أن "ثمة خطأ في تفسير ما تم التصريح به في الإعلام"، مؤكدة أنها "مستمرة في الإضراب لحين جلاء بعض النقاط في الحلول المقدمة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن المطالب الملحة التي لا يستطيع الموظفون تعليق إضرابهم دون إيجاد الحلول الجذرية لها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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