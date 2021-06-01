حنكش: فلنتوحد لمواجهتهم ومحاسبتهم

غرد النائب المستقيل الياس حنكش عبر "تويتر" قائلاً: "رغم أن اللبنانيين يبحثون عن الهجرة على أبواب السفارات سعيا لحياة كريمة وهرباً من سلطة حرمتهم من أبسط الحقوق وحولت حياتهم إلى جحيم، لا تزال المنظومة السياسية مستمرة بأطرافها المتعددة في التحاصص العلني من دون خجل على حكومة ستولد "ميتة". ‏فلنتوحد لمواجهتهم ومحاسبتهم".