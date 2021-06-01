أحمد الحريري يشنّ هجوماً على عون وباسيل.. هذا ما قاله

غرد الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري عبر "تويتر" قائلاً: "من فشل لفشل، ومن حريق لحريق، والرئيس وصهره المدلّل بعدن مصرّين انو تكون نار العهد المستقوي أشدّ فتكاً بلبنان واللبنانيين من نار جهنم... لأنن محتاجين للنار ودخانها ليخبوّ فشلُن وفسادُن وكسادُن... ولهم نقول من يحتاج النار فليتقطها بيده بدلاً من رميَها على الآخرين".