رسائل متناقضة تفجّر الوضع من جديد.. سهام باسيل أشعلت نار الحريري

لوحظَ عبر مصادر متعددة أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري لن يُقدِم على خطوة الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة، وهو مستمرّ بهذا التكليف بشكل أساسي.

وفي الوقت نفسه، برزت أيضاً أصوات أخرى تدور في فلك "المستقبل" تشير إلى أن الحريري قد يلجأ إلى ورقة الاعتذار طالما بقي النائب جبران باسيل يقدم طروحات مرفوضة.

وتوقفت المصادر عند كلام باسيل مؤخراً في مؤتمره الصحفي عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، واعتبرت أنّ السهام التي يطلقها باتجاه الحريري لن تفضي إلى حلّ على صعيد الملف الحكومي، إذ راح يصور بشكل غير مباشر أنّ الرئيس المكلف هو المعرقل.

ووسط ذلك، جاء الرّد المباشر من الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري على باسيل، إذ شنّ هجوماً على الأخير من جهة وعلى رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى.

وقال الحريري عبر "تويتر": "من فشل لفشل، ومن حريق لحريق، والرئيس وصهره المدلّل بعدن مصرّين انو تكون نار العهد المستقوي أشدّ فتكاً بلبنان واللبنانيين من نار جهنم... لأنن محتاجين للنار ودخانها ليخبوّ فشلُن وفسادُن وكسادُن... ولهم نقول من يحتاج النار فليتقطها بيده بدلاً من رميَها على الآخرين".

وبعد ذلك، أصدر تيار "المستقبل" بياناً لاذعاً ضدّ باسيل، معتبراً أن الأخير لا يترك مناسبة إلا ويتكلهم بها بلسان رئيس الجمهورية، ويؤكد المؤكد بأن إرادة التعطيل تتقدم لدى الرجلين على كل الإرادات الوطنية الساعية إلى تأليف حكومة مهمة طال انتظارها من قبل اللبنانيين.

ورأى البيان أنّ "المشكلة أن جبران باسيل لا يقيم أي وزن لمعاناة اللبنانيين بفعل فشل العهد وحكومته، وجل ما يعنيه اليوم استدراج العروض السياسية من أجل استعادة اعتباره السياسي الذي مُني بانتكاسة العقوبات الأميركية، وهو لهذه الغاية، لم يكتفِ بإفشال عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، بل يمعن في استخدامه أداةً لإعادة تعويم نفسه، من عراضات الدلع التي سبقت التكليف، إلى سياسات التعطيل التي ترافق التأليف، وصولاً إلى دعوته لعقد حوار وطني في قصر بعبدا، وقد فاته أن غالبية اللبنانيين، وبفضله، ينظرون إلى القصر في عهد عون على أنه مؤسسة حزبية تابعة لباسيل، وليس موقعاً للرئاسة الأولى".