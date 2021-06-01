لبنان

مشهد "لا يصدق"...إذلال المواطنين مستمر أمام محطات الوقود (فيديو)

Lebanon 24
01-06-2021 | 19:44
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لا يزال المواطن اللبناني ينتظر مذلولاً أمام محطات الوقود أملاً بتعبئة كمية من البنزين تكفي حاجته.
 
وفي هذا الإطار اصطف طابور كبير من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في مشهد أقل ما يقال عنه "لا يصدّق".
 
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