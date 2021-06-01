أرسلان في ذكرى استشهاد رشيد كرامي: كان رجل دولة وصاحب قرار حر

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر "تويتر" قائلاً: "‏كل يوم يمر بلا حكومة تتحمل مسؤولياتها، وبلا مجلس وزراء يتخذ قرارات إصلاحية جريئة تنقذ الوطن، يجعلنا نترحم أكثر على زمن الكبار، والرئيس الشهيد رشيد كرامي أبرزهم. كان رجل دولة وصاحب قرار حر، أحب لبنان وشعبه واستشهد من أجلهما. رحمة الله عليه".