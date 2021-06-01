لبنان

رابطة معلمي الأساسي بحثت مع المجذوب مواضيع تهم المدرسة الرسمية

Lebanon 24
01-06-2021 | 20:53
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أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان في بيان، ان " وفدا من الرابطة برئاسة حسين جواد التقى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب في حضور المدير العام للوزارة فادي يرق ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري.

وجرى البحث في عدد من المواضيع التي تهم المدرسة الرسمية ولا سيما مسألة إمتحان الشهادة المتوسطة، وبنتيجة الإجتماع أثنت الرابطة على "التجاوب من قبل وزير التربية وأركان الوزارة في إستصدار المذكرة التي حددت إنهاء العام الدراسي وفقاً لما سبق أن إقترحته الرابطة في بيانها السابق".

اضافت: "بعد التأكيد من قبل الوزارة على إجراء امتحانات الشهادة المتوسطة في موعدها ورفض فكرة إلغائها، ندعو الزملاء المعلمين إلى بذل قصارى جهودهم في الفترة المتبقية لإجراء الإمتحان الرسمي، وتقدر التطمينات التي قدمها الوزير بأن لا تكون إمتحانات تعجيزية".

وأكدت الرابطة أن "مستحقات المستعان بهم في الدوام الصباحي ستصرف خلال عشرة أيام وربما عن الفصلين الأول والثاني، حيث يوجد تأخير من إحدى المناطق بإرسال جداولها عن الفصل الثاني".

وطالبت ب"ضرورة التدخل لدى حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف لإتخاذ الإجراءات التي تحث المصارف على دفع الرواتب وملحقاتها للموظفين والمعلمين دفعة واحدة، وعدم تكبيد المعلم المشقة بالحضور الإسبوعي لتحصيل راتبه أو لسحب الملحقات ، وترى أن الرواتب وملحقاتها يجب أن لا تخضع لعملية التقنين".

وأملت الرابطة، وفي إطار المتابعة لدوام بعد الظهر، من "بعض الزملاء المديرين الذين لم يستكملوا إنجاز ملفاتهم إلى الإسراع بإنجازها ليصار إلى تدقيقها وفقا للأصول حيث أن تحويل الأموال للمعلمين ولمستحقات صناديق المدارس قد سلك طريقه النهائية إلى الحل بإنتظار توافق الدول المانحة مع حاكم مصرف لبنان على سعر صرف الدولار".

كما طالبت بـ"ضرورة وضع خطة شاملة إعتبارا من اليوم للعام الدراسي القادم على أن تكون فترة التسجيل خلال شهر تموز فقط ، وضرورة تأمين الكتاب المدرسي خلال الفترة التحضيرية من شهر أيلول ، وأن تأخذ بالإعتبار كل الإحتمالات الممكنة للعودة إلى التدريس".
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