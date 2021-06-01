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لبنان
عون ودياب ورؤساء ووزراء ونواب اتصلوا بكرامي في ذكرى الشهيد رشيد كرامي
Lebanon 24
01-06-2021
|
20:57
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تلقى رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي اتصالات عدة، في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، استذكر فيها المتصلون "حكمة وحكمة ووطنية الشهيد الكبير وافتقاد لبنان له في هذه الظروف العصيبة التي يشهدها الوطن".
وكانت ابرز الاتصالات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، الرؤساء سليم الحص وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، النائبين أسامة سعد والوليد سكرية، الوزراء السابقين سليمان فرنجية ورشيد درباس وعميد المجلس العام الماروني وديع الخازن.
كما غرد عدد كبير من السياسيين عبر حساباتهم على "تويتر"، واصدروا بيانات مستذكرين رشيد كرامي، وأبرزهم: الرئيس المكلف سعد الحريري، الرئيس تمام سلام، النواب: عبد الرحيم مراد، جبران باسيل، محمد عبد اللطيف كبارة، اللواء جميل السيد، فؤاد المخزومي، جهاد الصمد، قاسم هاشم، وعلي درويش، الوزراء السابقون: وئام وهاب، اللواء اشرف ريفي، وحسن مراد، النائب السابق فارس سعيد، قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي، قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني الدكتور محمد نديم الجسر، المؤتمر الشعبي اللبناني، تجمع اللجان والروابط الشعبية، لجنة الاسير سكاف، حركة الناصريين المستقلين المرابطون، والقوى الناصرية في الشمال.
وكان كرامي استقبل، صباح اليوم، وفداً من "حزب الله" في الشمال، ضم مسؤول قطاع الشمال رضا أحمد وعضو المجلس السياسي محمد صالح.
وأكد الوفد "تمسكه بثوابت الراحل الذي كان داعما أساسيا للمقاومة في مواجهة العدو الاسرائيلي الذي اجتاح لبنان في الثمانينيات"، لافتا إلى أن "للشهيد كرامي مواقف حمت لبنان"، مشددا على أن "اللقاءات مع آل كرامي ستبقى مستمرة، فهذا البيت قدم التضحيات والدماء ليحيا الوطن وينتصر".
وزار كرامي ضريح الشهيد وقرأ الفاتحة عن روحه برفقة نجله رشيد، وتم وضع أكاليل على الضريح ابرزها من رئيس واعضاء بلدية طرابلس واللجان الشعبية والنقابية والمؤسسات التابعة لـ"تيار الكرامة".
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