لبنان

إلى اللبنانيين.. بيان هام من وزارة الصحة

Lebanon 24
01-06-2021 | 14:32
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أصدرت وزارة الصحة العامة بياناً أكدت فيه أنّ "ماراثون فايزر قيد الدراسة ولن يغطي حكماً من هم دون الـ60 عاماً".

وجاء في بيان الوزارة أنّ "اللجنة التنفيذية للقاح كورونا وبالتعاون مع المراكز المعتمدة للقاح، تسعى وفق الخطة الوطنية لاستهداف أكبر شريحة من المواطنين وبأقرب فرصة ممكنة، وبالتالي فإن موعد ماراثون فايزر والفئة العمرية التي سيتم استهدافها به لا يزالان قيد الدراسة خلافاً لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد بأن هذا الماراثون لن يغطي حكماً من هم دون الـ60 عاماً".

وختم البيان: "سيتم اطلاع الرأي العام في الوقت المناسبة على كل التفاصيل فور انجاز التحضيرات الضرورية الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من الماراثون".

 
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