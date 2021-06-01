طيران فوق الشمال.. ماذا يجري؟

تحلق طائرة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني على علّو متوسط فوق محافظتي عكّار و الشمال وذلك ضمن الطيران الليلي التي تنفذها قيادة الجيش بالإنتقال بين قواعدها الجوية التالية: رياق، حامات، القليعات، بيروت.