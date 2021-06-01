لبنان

طيران فوق الشمال.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
01-06-2021 | 22:10
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تحلق طائرة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني على علّو متوسط فوق محافظتي عكّار و الشمال وذلك ضمن الطيران الليلي التي تنفذها قيادة الجيش بالإنتقال بين قواعدها الجوية التالية: رياق، حامات، القليعات، بيروت.
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