لبنان

مسؤولة أممية تصل إلى بيروت.. من هي؟

Lebanon 24
01-06-2021 | 15:40
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وصلت اليوم الى بيروت السيدة يوانا فرونتسكا، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة المعينة حديثاً في لبنان، لتولي منصبها الجديد.
 
وستشغل منصب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، ورئيسة بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL).

قالت فرونتسكا لدى وصولها إلى مطار بيروت: "إنه شرف كبير أن أعمل مع الأمم المتحدة في لبنان".

وأضافت: "يؤسفني أن البلاد تمر بهذه الأوقات العصيبة للغاية، وتفكيري موجه الى كل الذين يرزحون تحت وطأة الأزمات المتداخلة التي تواجه بلادهم".

وقالت: "سوف أعمل مع جميع الشركاء في لبنان والمجتمع الدولي ومع أسرة الأمم المتحدة لدعم لبنان وشعبه بهدف تعزيز السلام الديمقراطي والأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن تعيين فرونتسكا، البولندية الجنسية، في 1 نيسان. وهي تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في الديبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط.
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