الموت يغيّب والد النائب علي درويش

غيّب الموت الحاج المهندس أحمد درويش، والد عضو كتلة الوسط المستقل النائب الدكتور علي درويش، وذلك بعد صراع مع المرض.والمهندس الراحل خريج الجامعة الأميركية في بيروت في العام 1963، وكان من أوائل من إنضم الى نقابة المهندسين في طرابلس، أي أنه من جيل المؤسسين، ودخل سلك الوظيفة الرسمية في العام 1964 واستلم رئاسة دائرة المساحة في لبنان الشمالي حتى تقاعده في العام 2005.انتخب الفقيد عضواً في الهيئة التنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي لحين تقديم استقالته منه.وأشارت العائلة الى أن مراسم الدفن سوف تعلن لاحقاً.