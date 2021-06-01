بعد إشكال حول أعمال بناء مسجد.. عودة الهدوء إلى إيزال - الضنية

عاد الوضع إلى طبيعته تدريجياً في بلدة إيزال ـ الضنية، في أعقاب تدخل المعنيين في المنطقة، وذلك بعد انسحاب القوى الأمنية إثر محاولتها إيقاف أعمال بناء مسجد في البلدة بحجة أنه غير مرخص، واعتراض أهالي البلدة على ما قامت به العناصر الأمنية وقطعهم الطرق التي تؤدي إلى موقع البناء بالحجارة والإطارات المشتعلة.