لبنان

قطوع

Lebanon 24
01-06-2021 | 17:05
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تجاوزت العلاقة بين وزير مثير، وهو خدماتي، ومدير عام، قطوعاً اقتصر على التمسك باستقلالية الأخير بقراره، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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