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لبنان
رسالة تطمين
Lebanon 24
01-06-2021
|
17:06
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حاول مرجع حكومي سابق إرسال رسالة تطمين لمرجع حليف، بعد تزايد الكلام عن خطوات دراماتيكية تتعلق بالمؤسسة التي يقف على رأسها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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