حاول مرجع حكومي سابق إرسال رسالة تطمين لمرجع حليف، بعد تزايد الكلام عن خطوات دراماتيكية تتعلق بالمؤسسة التي يقف على رأسها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".