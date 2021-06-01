لبنان

الحجيري لـ"الأنباء" الكويتية: بري يحاول إيجاد صيغة إنقاذية في عملية تشكيل الحكومة

Lebanon 24
01-06-2021 | 17:23
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رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب بكر الحجيري أن "الرئيس نبيه بري يحاول إيجاد صيغة إنقاذية تنهي القطوع الكبير في عملية تشكيل الحكومة، والذي هو اكبر من موضوع وزيرين مسيحيين يريد رئيس الجمهورية تسميتهما، علما ان الرئيس الحريري لا يعارض هذا المراد الرئاسي ولن يعترض على مذهب أي منهما، شرط ألا يكونا محسوبين على أي جهة حزبية او مرجعية سياسية، لأن المرحلة الراهنة بحاجة الى التعامل معها بدقة وشفافية ووطنية غير مسبوقة، وتقتضي قيام حكومة انقاذ استثنائية، بصلاحيات استثنائية، ومن خارج الأفلاك الحزبية والسياسية".

ولفت الحجيري، في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية، الى ان "كلام الرئيس ميشال عون وصهره بأنهما لا يريدان الثلث المعطل في الحكومة، كلام جميل انما غير دقيق، لأنه لو كان يتصل الى الواقعية بمكان، لكانت حكومة الانقاذ الحيادية، قد تشكلت منذ اليوم الثاني لتكليف الرئيس الحريري"، مشيرا بالتالي الى ان "الرئيس بري، اذكى واوعى من ان يقع في مثل هذه الكمائن، التي كان آخرها التهويل باستقالة جماعية لنواب التيار البرتقالي، وما على الوزير السابق جبران باسيل، سوى الخروج من لعبة التمويه والتلطي وراء مواقف شعبوية براقة تبقى بأفضل الاحوال مجرد شيكات بلا رصيد".
المصدر: الانباء الكويتية
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