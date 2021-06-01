24
o
بيروت
27
o
طرابلس
19
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
هل يستقيل "التيار" من المجلس؟
Lebanon 24
01-06-2021
|
17:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدّثت مصادر نيابية لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن تفكير لدى قيادة "التيار الحر" والفريق الرئاسي باستقالة نوابه من المجلس على غرار ما فعل نواب "الكتائب" وبعض المستقلين.
وفي معلومات المصادر النيابية لـ"الأنباء" ان "الفريق الباسيلي يفكر جديا، بالاستقالة رهانا على مجاراة كتلة "الجمهورية القوية" القواتية له، اذ في هذه الحالة تبطل شرعية المجلس ميثاقياً لغياب الاكثرية المسيحية عنه، ويذهب تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، وتخرج مطرقة رئاسة المجلس من يد نبيه بري، الجدار المصفح في طريق باسيل الى القصر الجمهوري في بعبدا.
وردا على ذلك، يقول مصدر نيابي لـ"الأنباء" ان "تضامن "القوات" مع "التيار" في موضوع الاستقالة من المجلس ليست أكيدة، وانه حتى لو حصل، فإن الميثاقية المجلسية تبقى مؤمنة مسيحيا من خلال كتلة المردة (سليمان فرنجية) والنواب المسيحيين المستقلين، كما ان ازاحة بري عن كرسي رئاسة المجلس، اشبه بحلم ليلة صيف.
المصدر النيابي، استغرب ذهاب الخليلين وصفاً لإجراء مباحثات في شأن الحكومة الى باسيل في منزله، وقال لـ"الأنباء": "القصر الجمهوري في بعبدا وليس في البياضة".
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
بفستان ذهبي مثير هيفا وهبي تخطف الأنظار في مصر.. شاهدوا كيف رقصت بدلع على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ذهبي مثير هيفا وهبي تخطف الأنظار في مصر.. شاهدوا كيف رقصت بدلع على المسرح (فيديو)
03:00 | 2021-06-01
01/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريو باسيل يظهر مع زوجته الروسية الشقراء.. شاهدوا جمالها (صورة)
Lebanon 24
ماريو باسيل يظهر مع زوجته الروسية الشقراء.. شاهدوا جمالها (صورة)
04:00 | 2021-06-01
01/06/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاستغناء عنه في الموسم الخامس.. أويس مخللاتي يسخر من "الهيبة" ويسرب معلومة: "مهزلة"! (صور)
Lebanon 24
بعد الاستغناء عنه في الموسم الخامس.. أويس مخللاتي يسخر من "الهيبة" ويسرب معلومة: "مهزلة"! (صور)
04:30 | 2021-06-01
01/06/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا مصدر الشائعات عن صحة نصرالله
Lebanon 24
هذا مصدر الشائعات عن صحة نصرالله
04:45 | 2021-06-01
01/06/2021 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميا خليفة تثير غضب الاسرائيليين.. هذا ما فعلته (صور)
Lebanon 24
ميا خليفة تثير غضب الاسرائيليين.. هذا ما فعلته (صور)
05:22 | 2021-06-01
01/06/2021 05:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:00 | 2021-06-01
جولة الصباح الاخبارية: التفاؤل الحكومي يتراجع... العقد مستمرة
22:59 | 2021-06-01
لا حكومة قريبا
23:00 | 2021-06-01
قرار الحريري حتى الساعة حكومة اختصاصيين
23:01 | 2021-06-01
بري يصرّ على حسم وجهة الحكومة خلال ساعات... وهذه أجواء اخر الاتصالات
00:03 | 2021-06-02
بعد تآكل رواتبهم بسبب انهيار الليرة.. موظفو القطاع العام يطالبون بتقليص دوامهم!
00:01 | 2021-06-02
الادعاء على "السفيرة السعوديّة"!
فيديو
تلف واضح.. خردة فضائية تضرب محطة الفضاء الدولية (فيديو)
Lebanon 24
تلف واضح.. خردة فضائية تضرب محطة الفضاء الدولية (فيديو)
08:00 | 2021-06-01
02/06/2021 07:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
Lebanon 24
دبابة "Safir-74" الإيرانية المطوّرة تجتاح الانترنت (فيديو)
10:30 | 2021-05-31
02/06/2021 07:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
Lebanon 24
رامي عليق مضرب عن الطعام والمياه (فيديو)
05:59 | 2021-05-31
02/06/2021 07:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact