لبنان

حرب باسيل - الحريري تطيح وساطة برّي

Lebanon 24
02-06-2021 | 01:35
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جرى تواصل بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، وتقييم لما حصل، وكانت وفقاً لمصادر واسعة الاطلاع عبر "اللواء"، النتيجة سلبية، الأمر الذي يطرح إمكان توقف مبادرة الرئيس نبيه برّي أو تأجيل الإعلان لبضعة أيام.
ففي وقت يترقّب فيه اللبنانيون، ولادة تفاهم، عبر الوساطة الوحيدة المتاحة، وهي وساطة الرئيس نبيه برّي مدعوماً من "حزب الله"، دفع باسيل بكرة النار مجدداً إلى الواجهة فاستفز الرئيس المكلف سعد الحريري وتياره، في وقت كان ينصرف فيه الرجل لتلمس الطريق مع كتلته النيابية، ولوضع النواب في سعيه لتدوير الزوايا، والخلاص من حالة المراوحة أو الانتظار المميت.
وبين "إذا" التي يبني عليها الرئيس برّي استمرارية وساطته، في إشارة إلى يقظة نيات وضمير لدى فريقي التأليف، أو أحدهما، اندلع سجال ليلاً بين التيار البرتقالي والتيار الأزرق، سببه النائب باسيل بإعلان سلسة من المواقف، تصوره كإطفائي وترمي كرة التعطيل على الرئيس المكلف..
المصدر: اللواء
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