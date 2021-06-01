لا مناخات جديّة توحي بتشكيل الحكومة

أكد مصدر سياسي متابع لمسار الاتصالات والمشاورات الجارية لتأليف الحكومة عبر "اللواء" ان "لا مناخات جدية تلوح في الأفق توحي بإمكانية تأليف قريب للحكومة"، مشدداً ان "التشكيل وارد في حال واحد إذا خضع الرئيس المكلف الحريري للضغوط التي يتعرّض لها".ولفت إلى ان "كل ما يطرح الآن ليس على مستوى مواصفات المبادرة الفرنسية والدول المانحة"، معرباً عن مخاوفه من ان يبقى استحقاق التأليف في دائرة المراوحة، الا إذا ذهبت الأمور في اتجاه تشكيل حكومة كيفما كان.