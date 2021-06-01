لبنان

إنقسامات

Lebanon 24
01-06-2021 | 21:12
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تنقسم مجموعات انتفاضة 17 تشرين باستمرار ويستمر توالد مجموعات في قلب المجموعات ما يشير الى انها ستذهب الى اي انتخابات مقبلة مشتتة وضعيفة التأثير.
 
المصدر: النهار
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