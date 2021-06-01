لبنان

إهمال الآثار

Lebanon 24
01-06-2021 | 21:14
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تُنقل مشاهد كارثية لمواقع أثرية بعضها ذو طابع استقلالي، حيث تغزوها الحشرات وتغيب عنها فرق الصيانة وكل أشكال الاهتمام.
 
المصدر: النهار
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