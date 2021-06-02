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لبنان
تعديل رواتب
Lebanon 24
02-06-2021
|
04:18
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بدأ عدد كبير من المؤسسات الخاصة تعديل الرواتب من دون سلسلة او قوانين وتدرج الزيادات في باب غلاء المعيشة من دون ان تدخل في اساسات الرواتب.
المصدر: النهار
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رواتب
القطاع الخاص
غلاء معيشة
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