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لبنان
أزمة الكهرباء مستمرة
Lebanon 24
01-06-2021
|
21:19
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تتداول أوساط في وزارة الطاقة والمياه توقعات عن استفحال ازمة الكهرباء في الأسابيع المقبلة بفعل توقف الصيانة وتراكم الأعطال على الشبكة وفي معامل الإنتاج.
المصدر: نداء الوطن
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وزارة الطاقة
كهرباء
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