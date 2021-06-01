لبنان

أزمة الكهرباء مستمرة

Lebanon 24
01-06-2021 | 21:19
A-
A+
Doc-P-829184-637582074614731355.jpg
Doc-P-829184-637582074614731355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتداول أوساط في وزارة الطاقة والمياه توقعات عن استفحال ازمة الكهرباء في الأسابيع المقبلة بفعل توقف الصيانة وتراكم الأعطال على الشبكة وفي معامل الإنتاج.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
باسيل: انا جبران باسيل ووزراء التيار السابقون نتحدّاهم يدّققوا بوزارة الطاقة من الـ 90! بايّامنا ما في الاّ كلفة دعم الكهرباء يلّي هنّي قرّروه بحكومة الشهيد رفيق الحريري سنة 94 ورفضوا يتراجعوا عنه رغم معارضتنا وحمّلوا الخسارة للخزينة من الـ 94.
lebanon 24
02/06/2021 07:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: قبل إعطاء أي سلفة نحن بحاجة لتغيير في وزارة الطاقة وفي مؤسسة كهرباء لبنان
lebanon 24
02/06/2021 07:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا حددت مقطوعية إشتراك مولد الكهرباء عن أيار
lebanon 24
02/06/2021 07:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الـ "LBCI": مصرف لبنان وافق على فتح إعتماد لسفينة فيول أويل لمعمل الزوق القديم وكهرباء لبنان تنتظر موافقة المصرف المراسل المعني كي تتمكن من إفراغ حمولة السفينة
lebanon 24
02/06/2021 07:12:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الطاقة

كهرباء

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2021-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2021-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:22 | 2021-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2021-06-01
22:59 | 2021-06-01
23:00 | 2021-06-01
23:01 | 2021-06-01
00:09 | 2021-06-02
00:03 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website