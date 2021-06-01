تمام سلام ينفي ويؤكد

كتبت" البناء": فيما يتمّ التداول بخيار الذهاب إلى حكومة حيادية مؤقتة مهمتها الحدّ من الانهيار وإجراء انتخابات نيابية فقط برئاسة الرئيس تمام سلام بالتوافق مع الحريري نفت مصادر سلام لـ«البناء» أن يكون هذا الخيار قد طرح خلال الاجتماعات مع الحريري أو باجتماع نادي رؤساء الحكومات، مشددة على أن قرار رؤساء الحكومات السابقين أكد دعمه للحريري لتأليف حكومة اختصاصيين وعدم التنازل لشروط الآخرين والتمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة وكذلك رفض خيار الاعتذار».وكتبت " نداء الوطن": وتؤكّد مصادر مواكبة أن تسمية سلام تأتي ضمن تسوية أكبر، فالرئيس الحريري كان أول من طرح اسمه خلال لقائه الخليلين بعد استقالته عقب تظاهرات 17 تشرين، فكان جواب سلام "لم أتحمّل باسيل عندما كان عمّه رئيساً لتكتل نيابي فكيف بإمكاني تحمّله وعمّه رئيس للجمهورية".وحتى الساعة، تؤكّد المعلومات تمسّك نادي رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم سلام بالحريري لتأليف الحكومة، ولا يوجد أي حديث جدّي عن تغيير في هذا المعطى، وبالتالي فإن كل طرح للأسماء يأتي في سياق الحرق".