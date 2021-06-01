لبنان

التعليم الحضوري.. هذا ما يجري في المدارس وينتظر الطلاب!

Lebanon 24
01-06-2021 | 23:25
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كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": "بعد نحو أسبوعين على العودة إلى التعليم الحضوري في المدارس والثانويات الرسمية، انتظمت الدراسة في بعض المدارس بنسبة 90 في المئة، فيما لم تتجاوز في مدارس أخرى 30 في المئة، ولم تصل في بعض الحالات إلى 8 في المئة. في إحدى المدارس، في قضاء صيدا، حضر كل الأساتذة وغاب كل الطلاب الـ 600. في إحدى مدارس الهرمل لم يزِد الحضور عن طالبين من أصل 20 في الصف، وفي ثانوية مرجعيون حضر 37 طالباً من أصل 200. والأهم أن الطلاب المنقطعين قسراً عن التعليم الحضوري محرومون من التعليم عن بعد، إلا في بعض المدارس التي يوافق مديروها على تسجيل الدروس وإرسالها عبر «واتساب» أو بواسطة منصة «تيمز». أهالي التلامذة باتوا متيقنين بأن الترفيع الآلي غير وارد، وأن الامتحان النهائي قائم حتماً. لذلك حسم بعضهم الأمر بأن يعيد أبناؤهم السنة الدراسية وبالتالي عدم تكبد عناء الانتقال إلى المدرسة، خصوصاً لمن لم يتمكّن منهم من متابعة التعليم عن بعد. وبعضهم اختار الطريق الأصعب عبر الاستعانة بمعلمين خصوصيين في المنزل تحضيراً للامتحانات.

«العودة الجزئية إلى التعليم المدمج لم تحقق العدالة والحد الأدنى من الإنتاجية التربوية ولم تحلّ المشكلة المتعلقة بالفجوة التعليمية على مدى سنتين حتى لو انتظمت بعض الصفوف»، كما قال رئيس هيئة تنسيق اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي ركان فقيه، لذا كان «اقتراحنا باستكمال ما تيسر من التعليم عن بعد ومن ثم استئناف العام الدراسي الحالي في أيلول المقبل بشكل مكثف بحيث يطبق تعليم حضوري حقيقي وتكون جائحة كورونا انحسرت نسبياً وتلقّى الجزء الأكبر من الأساتذة اللقاحات. إلا أن ما حصل هو استغلال العجز النقابي والشرذمة في صفوف الأساتذة وفشل الروابط في حماية المعلمين والمطالبة بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم».
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