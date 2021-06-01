لبنان

بري اقل ارتياحا من قبل

Lebanon 24
01-06-2021 | 23:33
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كتبت "الجمهورية": لاحظ زوّار عين التينة ان الرئيس نبيه بري بدا امس اقل ارتياحاً مما كان عليه أمس الأول، الا انه لا يزال يتمسّك بمحاولة إيجاد الحل، فيما عُلم انّ رئيس المجلس ينتظر ردوداً على طروحات قدمها الى طرفي الخلاف، حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
 
الا ان مصدراً قريباً من احد المراجع السياسية اعتبر ان السجال العنيف الذي تجدد بين تيار «المستقبل» و»التيار الوطني الحر» امس لا يوحي أنّ الطرفين يقتربان من التفاهم بل العكس هو الصحيح، مبدياً تخوفه من ان يكون بيان «المستقبل» الحاد مؤشراً إلى أنّ الحريري ليس جاهزاً بعد لإتمام الولادة الحكومية. واعتبر المصدر انّ انجاز الحل قد يتطلب في نهاية المطاف عقد لقاء بين الحريري وباسيل في حضور بري.
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