لبنان

هل التصعيد السياسي مرتبط بهذا الملف؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-06-2021 | 08:15
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يخشى مرجع سياسي بارز من استمرار التصعيد السياسي والاعلامي لا سيما بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، لان اولوية الفريقين هي بالحفاظ على الاصطفاف الطائفي  القائم حتى الانتخابات النيابية  ما يشكل فرصة لتحقيق أفضل النتائج في صناديق الاقتراع ، في حين ان الفريقين  يعتبران  ان النتائج التي حققاها في الشارع  مهددة بالخسارة مع أية تسوية حكوميّة".

 

وقال" ان "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" يضعان الانتخابات النيابية المبكرة خياراً بديلاً، من هنا فان الدعوات لتشكيل حكومة انتخابات من غير المرشحين رئيساً وأعضاء تشكل المخرج المناسب الوحيد الممكن".

 

وقال "ان خيار حكومة الانتخابات قد يتقدم في "الوقت المناسب اقليميا" لاننا دخلنا مرحلة الانتخابات التي لا يفصلنا عنها سوى عشرة اشهر فقط".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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