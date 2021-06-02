"التيار" يعلن أنه "سيصبر حتى يعلم الصبر انه صبر على شيء أمرّ من الصبر"

صدر عن التيار الوطني الحر البيان الاتي:"مؤسف ان يواصل تيار "المستقبل" الردّ بسلبية على كل طرح ايجابي نتقدم به، لكن رغم ذلك فإن استخدامه لغة الشتائم المستفزة لن ينحدر بنا الى هذا المستوى، بل سنكرر الدعوة الى تعاون الجميع من اجل كل اللبنانيين الذين تشد الازمة خناقها على اعناقهم.إننا من موقع الشعور بالمسؤولية، نحضّ تيار "المستقبل" على العودة الى لغة العقل والمنطق والكف عن العراضات الكلامية لمواجهة التحديات الضاغطة على اللبنانيين.سيبقى التيار الوطني الحرّ إيجابياً ومتجاوباً مع مسعى دولة الرئيس نبيه بري، وسيصبر حتى يعلم الصبر انه صبر على شيء أمرّ من الصبر".