ستريدا جعجع: الانتخابات المبكرة الحل الوحيد للخروج من الأزمة

ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز"، الذي عقد في معراب في حضور الأعضاء: النائب جوزاف اسحق، نائبة رئيسة المؤسسة ليلى جعجع، امين السر المحامي ماريو صعب، امين الصندوق المختار فادي الشدياق، ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامه، الخبير المالي فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.وأكدت أن "ما دأبنا على المطالبة به منذ البداية وهو الانتخابات النيابية المبكرة، أصبح اليوم وبعيون الجميع الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، بعدما استنفدوا كل الوساطات والأوراق الممكنة لتأليف الحكومة ولم يفلحوا بذلك".وقالت: "حبذا لو سمعوا منا منذ البداية ووفروا على الشعب اللبناني كل هذه المعاناة والذل وكل هذه الاشهر من الاستنزاف"، لافتة الى أننا "لطالما كان هدفنا الأساس هو العمل من أجل الصالح العام وإنما الأهم في هذه المرحلة هو أننا تمكنا من إعطاء الناس نموذجا صحيحا عن كيفية إدارة الدولة بشفافية مطلقة ومصداقية ونزاهة، الأمر الذي أبقى في قلوبهم أملا في أن التغيير ممكن وليس الجميع فاسدون ويسيئون استخدام السلطة والنفوذ".وطالبت "من الجميع التفكير بتمعن وهدوء بعيدا عن التشنجات والحسابات الشخصية وحسابات الربح والخسارة من أجل إنقاذ البلاد التي إذا ما غرقت غرقنا جميعا معها، لأنهم في حال قاموا بذلك سيجدون أن لا حل قابلا للتنفيذ سوى الركون إلى تجديد السلطة عبر الاحتكام إلى صوت الناس".