درويش: للجميع نقول.. التاريخ يكتب!

غرّد عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب الدكتور علي درويش، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "تأليف الحكومة يشوبه الكثير من الخلافات التي لا يمكن إخفاء عمقها المحلي والبعد الاقليمي والدولي. عام ونصف العام على الانهيار، والفقر ينتشر وحتى الآن لم يحرك احد ساكنا للانقاذ، في ظل مناكفات يدفع اللبنانيون ثمنها. للجميع نقول، التاريخ يكتب".