لبنان

بين باسيل والحريري.. رشقات سياسية في مصلحة الطرفين!

ايناس كريمة Enass Karimeh

|
Lebanon 24
02-06-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-829258-637582222222706645.jpg
Doc-P-829258-637582222222706645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد طيف التشاؤم ليظلّل أجواء الملف الحكومي وسط تسريبات عن تعثّر مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ما بين الشروط والشروط المضادّة التي يطالب بها كل من رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة ومن خلفه التيار "الوطني الحر" برئيسه النائب جبران باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة اخرى. لكن، وفي حين انشغال الاطراف السياسية المعنية بتشكيل الحكومة بلعبة شدّ الحبال السياسية، ثمة كابوس بات يؤرق اللبنانيين مع انتشار اعلان بعض الكتل نيّة الاستقالة من المجلس النيابي، ما من شأنه أن يؤدي الى فراغ دستوري كامل يتبعه تفاقم في الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان.

لا تزال الأزمة الحكومية عالقة في زواريب التصعيد بين الحريري وباسيل، وإن كان من خلف الكواليس، وبالرغم من الايجابيات الشكلية التي يتمّ تظهيرها الا أن الأجواء لا توحي بحلّ قريب، بل على العكس، فقد تشهد الأيام المقبلة مزيداً من الخطابات الشعبوية التي سيرفعها كلا الطرفين في عملية استثمار واضحة للأزمة السياسية والاقتصادية الحاصلة.

وعلى هامش "الرشقات" السياسية، يبدو أن تفاقم الأزمة يصبّ في مكان ما في مصلحة فريقي النزاع، إذ إن استمرار التوتّر من شأنه حتماً أن يشد عصب القاعدة الشعبية لكلا الطرفين تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة، في حال حصولها، وما تظهير النائب جبران باسيل لبعض التنازلات "الشكلية" التي يقدّمها في عملية التشكيل سوى محاولات لرمي مسؤولية التعطيل على الرئيس سعد الحريري وتنصّله من الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون ما يُعيد تشكيل صورة باسيل أمام الرأي العام، خصوصا وأنه يعتبر أن كلّ السردية التي بُنيت ضده خلال السنوات الماضية كانت مبنية على قاعدة أنه هو المعطّل الاول لتشكيل الحكومات والمشاريع الانمائية في البلاد، لذلك فإنه يجهد في إعادة ترتيب واجهته في الشارع المسيحي مُعتقداً أنه بذلك يستطيع إعادة لملمة شعبيته التي انحسرت مع بداية انتفاضة 17 تشرين.

في المقابل، يرى الرئيس سعد الحريري أن أي تنازل مُفرط في مسألة تشكيل الحكومة سيجعله بعين الرأي العام مهزوماً أمام عهد الرئيس ميشال عون، الامر الذي لن يتقبّله جمهوره، لذلك فهو يعمل على إظهار نفسه منتصراً ومتقدّماً على خصمه الأساسي ليعيد شدّ العصب حوله قبل موعد الانتخابات النيابية، ولعلّ عامل الوقت يخدم الحريري في مسألة العناد إذ انه غير مستعجل على الاطلاق وليكُن الأمر حتى انتهاء ولاية عون بعد أشهر قليلة و"خير ان شالله"؟!

يبدو أن اعتذار الحريري مرتبط بتوقيت يختاره هو ليظهر بمظهر المنتصر على عون وغير المجبر على هذه الخطوة، من جهة اخرى، ينتظر التيار "الوطني الحر" فرصة مناسبة أيضاً للقيام باستعراضه السياسي الدستوري الكبير من خلال الاستقالة من مجلس النواب. كل ذلك بدأ يتظهّر في كلمة باسيل امس والتسريبات الصادرة عن "بيت الوسط" والتي أكدت بأن الحريري ليس في وارد الاعتذار عن التكليف في الوقت الراهن.

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:37 | 2021-06-02
05:22 | 2021-06-02
05:19 | 2021-06-02
05:18 | 2021-06-02
05:16 | 2021-06-02
05:12 | 2021-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website